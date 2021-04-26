تضامن بنى سويف: توزيع 12 ألف وجبة إفطار على الأسر الأكثر احتياجا حتى الآن

وأضافت" أبو زيد"، لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، موضحة أن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، أن هناك 50 ألف كرتونة تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.