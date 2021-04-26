اليوم السابع
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تزامنا مع فتح باب التقدم لـ8 جامعات.. 7 شروط أساسية للترشح لوظيفة رئيس جامعة

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:04 ص
تزامنا مع فتح باب التقدم لـ8 جامعات.. 7 شروط أساسية للترشح لوظيفة رئيس جامعة الجامعات
كتب محمد صبحى

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بالتزامن مع فتح باب التقدم والترشح لمنصب رؤساء 8 جامعات حكومية، ينشر "اليوم السابع" الشروط الأساسية للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية، وفقا  قرار وزير التعليم العالى رقم 293 لسنة 2021 بتاريخ 27 يناير 20121، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط ومعايير المفاضلة، وتتمثل فى الأتى :- 
 
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنتين على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة.
2- أن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد وعلى رأس عمله بالجامعة لمدة سنة على الأقل حال الترشح للعمادة.
3- يجب إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا اذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.
6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
7- حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة.
وكان  المجلس الأعلى للجامعات قرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة فى جامعات بنها وقناة السويس والسويس وحلوان والقاهرة ودمياط وسوهاج وبنى سويف
 
وقرر المجلس الأعلى للجامعات أن فتح باب الترشيح يكون يوم السبت المقبل 24 أبريل وفقا للجدول المعلن لكل جامعة.
 

التعليم العالى

الأعلى للجامعات

جامعة القاهرة

الترشح لرئاسة جامعة القاهرة

شروط الترشح لرئاسة الجامعة

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