اليوم السابع
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الاثنين باستثناء "إيجي إكس 70"

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:46 م
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الاثنين باستثناء "إيجي إكس 70" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود طفيف للمؤشر "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات عربية، وخسر رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.532 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74%، ليغلق عند مستوى 10525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2058 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12760 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4097 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2066 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2986 نقطة.
 

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