اليوم السابع
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تحرير 61 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع 9 مقاهٍ وورشة ومركز رياضى بدمياط

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:27 م
تحرير 61 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق وتشميع 9 مقاهٍ وورشة ومركز رياضى بدمياط تشميع ورش مخالفة للإجراءات بدمياط
دمياط - معتز الشربينى

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شنت الوحدات المحلية بدمياط ورأس البر وكفر سعد وكفر البطيخ، حملات مكثفة استهدفت المرور على عدد من المنشآت والمطاعم والمقاهى بعدد من المناطق بنطاق المدن والقرى.

إذ أسفرت هذه الحملات المُنفذة أمس عن تحرير 61 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية ، وتحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 9 مقاهٍ تقدم شيشة للمواطنين ولعدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية ، وكذا ورشة نجارة بكفر البطيخ لمخالفة مواعيد الغلق ومركز رياضى بدمياط ، هذا بالإضافة إلى مصادرة 54 شيشة وطاولة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بتنفيذ حملات مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا و كافة التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

تحرير محاضر للإماكن المخالفة
تحرير محاضر للإماكن المخالفة

 

تشميع المحال المخالفة
تشميع المحال المخالفة

 

حملة على المحال والورش بدمياط
حملة على المحال والورش بدمياط

 


دمياط

محافظ دمياط

الوحدات المحلية براس البر

راس البر

حملات على المقاهى والمنشات

غلق وتشميع مقاهى

تشميع ورشة نجارة مخالفة

تشميع مركز رياضى

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