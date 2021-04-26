اليوم السابع
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اليونان تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:10 م
اليونان تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا
(أ ش أ )

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أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم /الإثنين/، تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في اليونان إلى 334 ألفا و436 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما سجلت اليونان 80 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و87 حالة وفاة.

 


اليونان

فيروس كورونا

أثينا

لقاح كورونا

وباء كورونا

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