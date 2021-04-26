اليونان تسجل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

(أ ش أ )

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم /الإثنين/، تسجيل 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في اليونان إلى 334 ألفا و436 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما سجلت اليونان 80 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و87 حالة وفاة.