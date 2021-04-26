وذكرت صحيفة (كاثمرينى) اليونانية عبر موقعها الإلكترونى أن ذلك التغيير جاء بالتزامن مع تجاوز اليونان عتبة 10 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا عقب تحرك لرفع القيود المفروضة على الزوار من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا من بين دول أخرى.

ويسمح للزوار من هذه البلدان بالدخول إلى اليونان دون قضاء أسبوع فى الحجر الصحى طالما تم تطعيمهم أو جاء اختبار فيروس كورونا سلبيًا لديهم، وبحسب الوزارة من المقرر أن ترفع اليونان القيود المفروضة على الزائرين من نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وتايلاند ورواندا وسنغافورة إلى جانب أستراليا وروسيا كذلك الزوار من صربيا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأبلغت السلطات اليونانية أمس الأحد عن 1400 حالة إصابة جديدة و 57 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 333 ألفا و 129 إصابة و 1007 حالات وفاة.