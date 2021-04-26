اليوم السابع
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اليوم.. بداية سريان هدنة في "القامشلي" السورية وعودة الأهالي إلى منازلهم

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:10 ص
اليوم.. بداية سريان هدنة في "القامشلي" السورية وعودة الأهالي إلى منازلهم الرئيس السوري بشار الاسد
(وكالات)

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أعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش" التوصل إلى هدنة دائمة في القامشلي بضمانة القوات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وطلبت الأسايش في بيان ممن يرغب بالعودة من أهالي "حي طي" الذين خرجوا من منازلهم، أن يراجع نقاطها الأمنية "لتأمين دخولهم والتأكد من سلامة ممتلكاتهم" وذلك بدءا من اليوم  الإثنين.

وكانت المدينة شهدت هدنة استمرت منذ السابعة من مساء أول أمس وحتى العاشرة صباح أمس، بعد أيام على مواجهات عنيفة وتبادل اتهامات بالتصعيد، بين قوات "الأسايش" وقوات "الدفاع الوطني" المدعومة من دمشق.

وإثر الاشتباكات التي بدأت بمقتل أحد أفراد الأسايش واستمرت منذ مساء 20 من الشهر الجاري، تمكنت تلك القوات من دخول الحي والسيطرة عليه بعد مغادرة قوات "الدفاع الوطني".

 

 


سوريا

دمشق

القامشلي

أخيار سوريا

هدنة

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