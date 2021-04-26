الوقاية من كورونا .. كيف تحمى نفسك من الفيروس فى الموجة الثالثة؟

كتبت فاطمة خليل

مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مصر وحول العالم في ظل الموجة الثالثة للفيروس التاجي، فإن أحد أهم الأسئلة التي يطرحها الناس هو: ما الذي يمكننا فعله لمنع انتشار الفيروس وما هي طرق الوقاية من كورونا؟.. هناك خطوات بسيطة ومحددة يمكنك اتخاذها لحماية نفسك والآخرين من الإصابة بالعدوى، في هذا التقرير جمعنا لكم أبرز طرق الوقاية من كورونا بالموجة الثالثة، وفقًا لموقع "goodhousekeeping".

الوقاية من كورونا في الموجة الثالثة للفيروس بمصر والعالم

الوقاية من كورونا تشمل الخطوات التالية، بحسب ما تنصح منظمة الصحة العالمية وهيئات الصحة حول العالم:

غسل اليدين باستمرار

إنها الطريقة الأكثر فاعلية للوقاية من المرض والعدوى، لأن الجزيئات الفيروسية التي تنتهي في أصابعك ويديك يمكن أن تنتقل إلى أشخاص آخرين.

كلما أمكن، اغسل يديك بعد الخروج في الأماكن العامة أو لمس سطح عادي قد يلمسه الآخرون، وبعد السعال أو العطس، وقبل الطهي وتناول الطعام.

تأكد من وضع كل جزء من يديك وأصابعك - راحة اليد وأطراف الأصابع وتحت أظافرك وبين أصابعك وحتى الجزء العلوي - واغسلها لمدة 20 ثانية على الأقل.

وإذا كنت خارج المنزل استخدم معقمًا لليدين يحتوي على نسبة 60٪ على الأقل من الكحول.

ابق في المنزل، خاصة إذا كنت تشعر بأعراض برد

قلل مقدار الوقت الذي تقضيه في الأماكن العامة أو مع الآخرين.

اعمل من المنزل إذا كان بإمكانك.

السفر بالسيارة بدلاً من وسائل النقل العام كلما أمكن ذلك.

إذا كانت لديك أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا (التي قد تشبه أعراض فيروس كورونا) فيجب عليك البقاء في المنزل تمامًا، وأعزل نفسك عن أفراد أسرتك.

في حالة تفاقم الأعراض أو إذا كنت تشك في أنك بحاجة إلى اختبار فيروس كورونا، اتصل بالطبيب.

يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، أو الحوامل، أو الذين يعانون من حالة مثل أمراض القلب أو السكري أو نقص المناعة الاتصال بالطبيب بمجرد ظهور أي أعراض مهما كانت خفيفة أو شديدة، فهذه الفئات يمكن أن تكون الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، لذلك من الضروري الحصول على الرعاية الطبية والاختبار في أسرع وقت ممكن.

ارتدي كمامة

إذا كنت مضطرًا لمغادرة المنزل، فارتدِ دائمًا قناعًا عندما لا تستطيع الحفاظ على مسافة ستة أقدام أو حوالى مترين بينك وبين الأشخاص الآخرين، وفقًا لتوصية مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ ثبت أن أغطية الوجه يمكن أن تساعد في منع انتشار كورونا وتجنب التجعات الكبيرة.

تذكر آداب النظافة التنفسية عند السعال والعطس

من الجيد التوقف عن السلام باليدين والأحضان والتقبيل للآخرين، وكذلك حافظ على مسافة تباعد اجتماعي، وتذكر أن تسعل أو تعطس في مرفقك أو منديل ثم اغسل يديك على الفور سيساعد ذلك على منع انتشار الجراثيم أو الجزيئات الفيروسية.

كن حريصًا على التعقيم

قم بتعقيم جميع الأسطح الشائعة الاستخدام تمامًا - أسطح العمل والحمامات وأجهزة التحكم عن بُعد وأجهزة الكمبيوتر - باستخدام مناديل أو رذاذ مطهر يجب عليك أيضًا تنظيف هاتفك المحمول.

تقوية جهاز المناعة

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى إصابة جهاز المناعة لدينا، لذا افعل ما بوسعك لتحافظ على هدوئك.

أيضًا، احصل على قسط وافر من النوم، وتناول نظامًا غذائيًا متوازنًا مع الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة، وترطيب، وممارسة الرياضة وكل هذه الأشياء تساعد في تحسين مناعتك ضد الأمراض المختلفة وكورونا.