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المفوضية الأوروبية: الاتحاد يستقبل سائحى أمريكا الحاصلين على اللقاح الصيف الحالى

الإثنين، 26 أبريل 2021 10:28 ص
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يستقبل سائحى أمريكا الحاصلين على اللقاح الصيف الحالى اوروسولا فون دير لاين
كتبت ـ ريم عبد الحميد

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إن السائحين الأمريكيين الذين حصلوا على الجرعات الكاملة للقاح كورونا سيصبحون قادرين على زيارة الاتحاد الأوروبى هذا الصيف، وذلك بعد أكثر من عام على وقف السفر غير الضرورى من أغلب الدول لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الوتيرة السريعة للتطعيم فى الولايات المتحدة والمحادثات المتقدمة بين واشنطن والاتحاد الاوروبى حول كيفية جعل شهادات اللقاح مقبولة كدليل على مناعة الزائرين ستمكن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى من التوصية بتحول فى السياسة يمكن أن يشهد استعادة السفر الترفيهى عبر المحيط الأطلنطى.

وقال أوروسولا فون ديرلاين فى مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ببروكسل، إن الأمريكيين، بقدر ما ترى، يستخدمون اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية، وهذا سيمكن من حرية الحركة والسفر إلى الاتحاد الأوروبى.

وتابعت قائلة: لأن هناك أمرا واحد واضحا، وهو أن كل الدول الـ 27 الأعضاء بالاتحاد سيقبلون دون شرط كل من حصلوا على اللقاحات التى تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة المنظمة للدواء فى الكتلة. وكانت الهيئة قد وافقت على اللقاحات الثلاثة المستخدمة فى الولايات المتحدة وهى موديرنا وفايزر بيوتك وجونسون أند جونسون.

ولم تقدم فون دير لاين موعدا زمنيا لعودة السفر السياحى أو تفاصيل كيفية حدوث ذلك، لكن تعليقاتها تعد تصريحات رفيعة المستوى بأن قيود السفر الحالي من المقرر أن تتغير على أساس شهادات اللقاح.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أن الولايات المتحدة تسير على الطريق وتحقق تقدما هائلا فى حملتها للوصول إلى ما يسمى بمناعة القطيع، أو تلقيح 70% من سكانها بحلول منتصف يونيو المقبل.

 وأضافت، أن استئناف السفر سيعتم على الموقف الوبائى، لكن الوضع يتحسن فى الولايات المتحدة مثلما يتحسن كما تأمل فى الاتحاد الأوروبى.


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