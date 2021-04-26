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المجلس العسكري فى تشاد يعيّن ألبير باهيمي باداكيه رئيسا للوزراء

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:10 م
المجلس العسكري فى تشاد يعيّن ألبير باهيمي باداكيه رئيسا للوزراء رئيس المجلس العسكري في جمهورية تشاد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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عين المجلس العسكري في جمهورية تشاد، ألبير باهيمي باداكيه رئيسا للوزراء وذلك بعد مقتل الرئيس التشادى الراحل إدريس ديبي، وتولى المجلس إدارة البلاد برئاسة ابنه محمد إدريس ديبي.
 
وفى وقت سابق رفض المجلس العسكري في تشاد الحوار مع المتمردين، في ظل الأزمة التى تشهدها تشاد في الوقت الراهن بعد اغتيال الرئيس التشادى إدريس ديبي.

كما أعلن المجلس العسكري، أنه أحال للعدالة عددا من الموقوفين خلال المواجهات التي قتل فيها الرئيس الراحل إدريس ديبي.

ونقلت وكالات الأنباء عن متحدث الجيش في تصريح تلفزيوني أدلى به، إن المجلس العسكري سيقدم 246 متهما للعدالة تم أسرهم في المواجهات التي قُتل خلالها الرئيس ديبي.

 


المجلس العسكري في جمهورية تشاد

تشاد

ألبير باهيمي باداكيه

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