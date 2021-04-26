المجلس الحاكم فى تشاد يطلب مساعدة النيجر للقبض على زعيم جبهة "فاكت" محمد مهدى

وكالات

شدد المجلس العسكري الحاكم في تشاد على رفضه التفاوض مع المتمردين الذين أطلقوا قبل أسبوعين هجوما ضد العاصمة، ويتهمهم الجيش بقتل الرئيس إدريس ديبي خلال المعارك بين الطرفين، بينما علق زعيم "جبهة التناوب والوفاق في تشاد" تعليقا على رفض المجلس العسكري التفاوض "إذا أرادوا الحرب فنحن لها، إذا تعرضنا لهجوم فسنرد".

ونقلت قناة فرانس 24 الإخبارية عن المتحدث باسم المجلس العسكري عزم برماندوا أجونا في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني "تيلي تشاد"، أن العسكريين عازمون على السيطرة على المتمردين، وطلب من النيجر المجاورة مساعدة تشاد على "القبض" على زعيم "جبهة التناوب والوفاق في تشاد" (فاكت) محمد مهدي علي، وأكد المتحدث أن "الوقت ليس للوساطة ولا للتفاوض مع الخارجين عن القانون".

وأضاف المتحدث : "تدعو تشاد النيجر إلى التعاون والتضامن (...) من أجل تسهيل القبض على مجرمي الحرب وإحالتهم على العدالة".

وكانت "فاكت" أبدت أمس استعدادها لوقف إطلاق النار بعد وساطة بدأها الجمعة بين الجيش والمتمردين رئيسا النيجر وموريتانيا، العضوين في تجمع دول الساحل الخمس (تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو).

وأجرى رئيس النيجر محمد بازوم اتصالا مع زعيم المتمردين مهدي علي، وفق ما أفاد مستشار للرئيس.

وقال مهدي علي فى تصريحات صحفية : "تجاوبنا مع وساطة النيجر وموريتانيا، وأكدنا استعدادنا للالتزام بهدنة، بوقف لإطلاق النار". لكنه أشار إلى أن الجيش التشادي ما زال يقصف قواته.

واتهمت القوات التشادي متمردي "فاكت"، ولا سيما زعيمهم بالفرار إلى الأراضي النيجرية، غير أن مهدي علي أكد أنه ما زال في تشاد وتحديدا في محافظة كانيم في المنطقة المحاذية للنيجر على مسافة حوالى 400 كلم شمال نجامينا، وأكد مهدي تعليقا على رفض المجلس العسكري التفاوض "إذا أرادوا الحرب فنحن لها، إذا تعرضنا لهجوم فسنرد".

وكشفت قناة فرانس 24 نقلا عن مصدر دبلوماسي أفريقي أنه "في تصديها لجبهة التناوب والوفاق في تشاد التي قدمت لها حركات تمرد تشادية متمركزة في ليبيا أو السودان دعمها من غير أن تقحم قواتها في الوقت الحاضر في المعركة، تشعر نجامينا أنها تحظى بالدعم الدولي".

وأشار إلى حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم تشييع الرئيس ديبي، وفرنسا حليفة منذ زمن طويل للبلد الذي يعتبر من الأفقر في العالم والذي حكمه ديبي بيد من حديد لأكثر من ثلاثين عاما، وتعهد ماكرون في كلمة بأن "فرنسا لن تسمح لأحد لا اليوم ولا غدا بالمساس باستقرار تشاد وسلامتها".

وكان 12 رئيسا شاركوا فى تكريم ديبي، الحليف الأساسي للغرب لمكافحة المتطرفين في المنطقة، وأعلن رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس بالإجماع خلال مراسم التشييع دعمهم للمجلس العسكري.

وتولى نجل الرئيس الراحل الجنرال محمد إدريس ديبي (37 عاما)، قائد الحرس الجمهوري، مهام الرئاسة محاطا بـ14 من أقرب الجنرالات إلى والده، ووعد بإنشاء مؤسسات جديدة بعد انتخابات "حرة وديموقراطية" تعهد بإجرائها بعد عام ونصف.

ولا يخوض النظام الجديد معركة مع المتمردين فحسب، بل يواجه أيضا خطرا من الداخل، إذ تفيد شائعات تسري في نجامينا منذ وفاة ديبي عن انشقاقات داخل صفوف الجيش.

وكان متمردو "فاكت" المتمركزون في ليبيا على حدود تشاد الشمالية، مروا عبر النيجر خلال تقدمهم حول العاصمة نجامينا في جنوب البلاد في منتصف أبريل، بحسب عدة مصادر متطابقة.

وأوقف الجيش التشادي تقدم المتمردين في كانم، مدعوما جوا بـ"طلعات استطلاع ومراقبة" قام بها الجيش الفرنسي، وقتل 300 متمرد في المعارك بحسب الجيش التشادي.