المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة

كتب أحمد جمعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة وأعطت تعليمات للشركات المشغلة بمباشرة الإنتاج فى الصادرات، موضحة أنها ستتولى تحديث بيان يتناول الالتزامات المتراكمة على كافة الشركات النفطية وجدولتها تمهيدا لسداد المستحق منها خلال شهرين.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنها ستتولى تكليف شركة مختصة ذات سمعة طيبة وتصنيف ائتماني عال على تقييم كافة المرافق في قطاع النفط من تسهيلات سطحية وآبار وخزانات ووضع خطط للمحافظة على سلامة كافة الأصول المملوكة للدولة الليبية وصيانتها على أن يتم هذا التقييم بطريقة النمط السريع.

وعقد صباح اليوم الاثنين مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس، اجتماعا طارئ لمجلس الإدارة ورؤساء شركات الخليج وسرت ورأس لانوف، وذلك بمقر شركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي لمناقشة التحديات التي تواجه شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وقد ترأس الاجتماع رفعت محمد العبار بصفته وكيل وزارة النفط والغاز وذلك بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع حالة القوة القاهرة واستئناف الانتاج .