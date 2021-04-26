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الكنيسة الأسقفية: متابعة صلوات أسبوع الآلام من المنزل لأصحاب الأمراض المزمنة

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:00 ص
الكنيسة الأسقفية: متابعة صلوات أسبوع الآلام من المنزل لأصحاب الأمراض المزمنة الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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دعا دكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر شعب الكنيسة، إلى ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى الوقت الحالى بسبب انتشار فيروس كورونا بأعداد متزايدة خلال الفترة الأخيرة. 

وأوضح حنا فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إمكانية متابعة صلوات أسبوع الآلام وقداس عيد القيامة من المنازل خاصة إذا كان لديهم أية أمراض مزمنة أو يظهر عليهم أية أعراض لوباء كورونا، حيث توفر الكنيسة بث لايف للصلوات على القنوات الخاصة بها.

وأضاف المطران منير: على من يرغب الحضور للكنيسة للصلاة أن يسجل فى نسبة الـ 25 % المقررة للحضور لمراعاة التباعد الاجتماعى والإلتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة داخل الكنيسة.

جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجه الأباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة "كلٌ في كنيسته" والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا أن الأمانة تقتضي على الجميع "كهنة وشمامسة وشعب" أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة في حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.


الكنيسه الاسقفيه

اسبوع الآلام

كورونا

البابا تواضروس

عيد القيامه

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