القوى العاملة تعلن تعيين 344 شابا بينهم 19 من ذوى الاحتياجات الخاصة ببنى سويف

كتبت ـ آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف استخرجت 958 شهادة قياس مستوى المهارة، و 986 كارنيه مزاولة حرفة، فضلا عن تعيين 344 شابا من مختلف المؤهلات، منهم 19 من ذوى الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 972 شاباً.



تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال مارس الماضى قامت المديرية بالتفتيش على 627 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم التفتيش على 240 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 69 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.



وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتى زواج بمبلغ 6 آلاف جنيه، و3 منح وفاة بمبلغ 6 آلاف جنيه، فضلاً عن 3 منح لعمليات جراحية بمبلغ 1200 ألف جنيه.