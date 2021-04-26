الصوامع والمطاحن تستقبل كميات كبيرة من قمح المزارعين فى المنيا.. فيديو

المنيا – حسن عبد الغفار

قدم اليوم السابع، بثا مباشر، لعملية توريد المزارعين والتجار لمحصول القمح للصوامع والشون فى محافظة المنيا.

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا من خلال البث المباشر الذى قدمه اليوم السابع من داخل مطاحن مصر الوسطى توريد القمح بمحافظة المنيا أن سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل كافة الصوامع والشون المخصصة لتلقى توريد القمح على مستوى المحافظة وتتم عملية التعقيم والتطهير بشكل مستمر وهناك لجان تستقبل السيارات المخصصة بنقل القمح إلى الصوامع وتقوم بفرز القمح لتحديد نسبة الجودة الخاصة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالى، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.