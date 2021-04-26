اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 02:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الصوامع والمطاحن تستقبل كميات كبيرة من قمح المزارعين فى المنيا.. فيديو

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:12 م
الصوامع والمطاحن تستقبل كميات كبيرة من قمح المزارعين فى المنيا.. فيديو توريد المزارعين والتجار لمحصول القمح بالمنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع، بثا مباشر، لعملية توريد المزارعين والتجار لمحصول القمح للصوامع والشون فى محافظة المنيا.

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا من خلال البث المباشر الذى قدمه اليوم السابع من داخل مطاحن مصر الوسطى توريد القمح بمحافظة المنيا أن سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل كافة الصوامع والشون المخصصة لتلقى توريد القمح على مستوى المحافظة وتتم عملية التعقيم والتطهير بشكل مستمر وهناك لجان تستقبل السيارات المخصصة بنقل القمح إلى الصوامع وتقوم بفرز القمح لتحديد نسبة الجودة الخاصة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم زراعة 250 ألف فدان من الاقماح خلال الموسم الحالى، كما يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة لإزالة كافة المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين.


التموين

وزارة التموين

القمح

محصول القمح

توريد القمح

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"من فات قديمه".. "محمود" يصنع عروسة حصاد القمح على طريقة قدماء المصريين

الإثنين، 26 أبريل 2021 01:05 م

سنابل الذهب تتلألأ.. محافظ البحيرة يفتتح موسم توريد القمح بأكبر صوامع الغلال.. لايف وصور

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:47 ص

وكيل تموين قنا: انتظام جمع محصول القمح وتوريد 25 ألف طن منذ بداية الحصاد

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:00 ص

نصائح وزارة الزراعة للمزارعين عند حصاد القمح.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 أبريل 2021 03:00 ص

محافظات الجمهورية تبدأ حصاد القمح.. وزير الزراعة يعلن المساحة المنزرعة هذا العام 3.4 مليون فدان.. القصير: الوزارة تبنت نظام الزراعة على المصاطب لتوفير أكثر من 20% من مياه الرى

الأحد، 25 أبريل 2021 05:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة