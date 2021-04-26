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الصحة للمواطنين: تخلصوا من الكمامة بعد استخدامها فى سلة مهملات مغلقة

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:50 م
الصحة للمواطنين: تخلصوا من الكمامة بعد استخدامها فى سلة مهملات مغلقة جراف الصحة
كتب وليد عبدالسلام

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طالب وزارة الصحة والسكان المواطنين، بالتخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة، وأكدت أن الكمامة تقى من عدوى كورونا.

يذكر إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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الصحة

سلة مهملات

كورونا

الكمامة

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