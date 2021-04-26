الشؤون الإسلامية السعودية تغلق 22 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق وتعيد فتح 18 مسجداً

الرياض (أ ش أ)

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، 22 مسجداً مؤقتاً في 9 مناطق بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 78 يوماً 823 مسجداً، فُتِحَ 782 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة- في بيان، أوردته وكالة انباء السعودية - أنه تم إغلاق أربعة مساجد بالرياض، وأربعة بالمنطقة الشرقية، وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، وثلاثة بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، 11 منها بمنطقة الرياض، وثلاثة بالمنطقة الشرقية، ومسجدان بمنطقة الباحة، ومسجدان بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.