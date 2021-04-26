اليوم السابع
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السودان يدعو الأطراف السياسية في الصومال لمعالجة الخلافات بالحوار

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:49 م
السودان يدعو الأطراف السياسية في الصومال لمعالجة الخلافات بالحوار علم الصومال
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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دعا السودان الأطراف السياسية الصومالية لمعالجة الخلافات بينها بالحوار الهادف والبناء ونبذ العنف حسبما جاء في وكالة الانباء سونا. وأكدت وزارة  الخارجية السودانية في بيان لها اليوم ، أهمية عودة الأطراف الصومالية بأسرع ما يمكن إلى التفاوض بغرض المضي قدماً للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق ما تم الإتفاق عليه في 17 سبتمبر  2020.

كما أكد  البيان حرص السودان على أمن وإستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.

وجدد البيان موقف السودان الداعم والمساند لكافة الجهود التي تهدف إلى تعزيز وتحقيق التوافق الوطني الشامل واستكمال مسيرة التنمية في الصومال الشقيق.

وقال البيان إن  الخارجية السودانية بحكم رئاسة السودان لمنظمة الإيقاد أجرت إتصالات عاجلة للتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل الوصول لحل سلمي للوضع الحالي في الصومال.

 


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