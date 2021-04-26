الرعاية الصحية: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر في 59 وحدة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الميكنة والتحول الرقمي للخدمات يضمن الشفافية وتحقيق المساواة في حصول جميع منتفعي التأمين الصحي الشامل على كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بجودة وكرامة ودون تمييز، بما يحقق أهداف المنظومة الجديدة في تحسين جودة الحياة الصحية بمصر.



وأضافت رئيس هيئة الرعاية الصحية في تصريح لليوم السابع أنه سيتم تطبيق التأمين الصحي الشامل في الاقصر ب 59 مركزًا ووحدة صحة طب أسرة، و 7 مستشفيات.



وأوضح الدكتور أحمد السبكي، تأسيس البنية التحتية المعلوماتية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر على التطبيق السريع للميكنة والتحول الرقمي للخدمات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن المراكز والوحدات الصحية بوابة المنتفع الأولى للحصول على الخدمات الصحية، تعمل بنظام وحدات الجيل الثاني والثالث لتقديم الرعاية الصحية.



وأشار السبكي، إلى أن الميكنة والتحول الرقمي للخدمات ييسر تقديم الخدمات الصحية للمتعاملين وسهولة حصولهم عليها، كما يدعم خدمات التشخيص والعلاج عن بُعد، ويتيح تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة، ويدعم أيضًا إمكانية التحديث اللحظي للسجلات الطبية الإلكترونية للمرضى، بالإضافة إلى العمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات والتي تمتاز بسرعة تقديم الخدمة أو التنبؤ بالأمراض، إلى جانب ربط المنشآت الصحية مركزيًا والإطلاع على مؤشرات جودة أدائها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى وبأعلى معايير الجودة العالمية.



