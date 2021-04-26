(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جنوب أفريقيا ماتا ميلا سبريل رامافوذا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الحرية.