بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جنوب أفريقيا ماتا ميلا سبريل رامافوذا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الحرية.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى ببرقية تهنئة إلى رئيس جنوب أفريقيا ماتا ميلا سبريل رامافوذا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الحرية.
وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة