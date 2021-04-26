الخارجية الروسية تعلن طرد دبلوماسى إيطالى ردا على خطوة مماثلة من جانب روما

وذكر بيان - صدر عن الوزارة نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه "تم فى 26 أبريل الجارى توجيه دعوة إلى السفير الإيطالى لدى موسكو بى. تيراتشانو لزيارة وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة تتضمن إعلان مساعد الملحق لشئون الدفاع لدى السفارة الإيطالية فى روسيا الاتحادية كا.باتشيفيتشي شخصية غير مرغوب فيها ردا على الأعمال غير الودية وغير المبررة بالكامل من قبل السلطات الإيطالية تجاه الملحق العسكرى لدى السفارة الروسية فى روما".

وأفاد البيان: "بأنه من الضرورى أن يغادر الموظف المذكور أعلاه الأراضى الروسية خلال الساعات الـ24 المقبلة".