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الحراك الليبى: لن نسمح بضياع الوقت ولا بد من إجراء الانتخابات في موعدها

الإثنين، 26 أبريل 2021 06:20 م
الحراك الليبى: لن نسمح بضياع الوقت ولا بد من إجراء الانتخابات في موعدها رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى
كتب أحمد جمعة

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أكد حراك الـ24 من ديسمبر الليبى ونشطاء مجتمع مدني ونخب سياسية في مدينة طبرق، أن إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي وحق ديمقراطي لكل أفراد الشعب.

 

وأوضح الحرك الليبى في بيان مرئي موجه للمجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية وأعضاء لجنة الحوار السياسي، أن الشعب الليبى ما زال يعاني من مشاكل كثيرة، سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت على مقدرات بلاده ومستقبل أبنائه، إضافة إلى فقدان هيبة ليبيا الدولية.

 

وحث البيان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على الإسراع في تحقيق هذا المطلب والحق الديمقراطي في الموعد المحدد، والعمل والإعداد، مع النية الصادقة لكل من يتصدر المشهد السياسي حاليًا لإجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدًا عدم السماح بضياع مزيد من الوقت.


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