اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أبريل 2021 12:28 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج بطاقات للمرضى بالمستشفيات

الإثنين، 26 أبريل 2021 11:16 ص
الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج بطاقات للمرضى بالمستشفيات الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (للمواطنين بمحافظتى المنوفية والإسكندرية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

ووجه قطاع الأحوال المدنية مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (لـ 3 حالات " يعانون من أمراض مزمنة" داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة)، وكذا (مواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

وواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

 


الداخلية

جهود الداخلية

اخبار الداخلية

الاحوال المدنية

بطاقات رقم قومي

حقوق الانسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة