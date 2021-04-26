الآثار الجانبية للعلاج المناعى لمرضى السرطان.. أبرزها الصداع وضيق التنفس

كتب - محمود جلال

العلاج المناعي، والذي يسمى أيضًا العلاج البيولوجي، هو نوع من علاجات مرض السرطان الذي يحسن دفاعات الجسم الطبيعية لمحاربة السرطان، يستخدم المواد التي ينتجها الجسم بشكل طبيعي أو في المختبر لتعزيز وتحسين عمل الجهاز المناعي، والبعض الآخر يجعل جهاز المناعة لديك أكثر قوة لإتلاف الخلايا السرطانية، يتسبب العلاج المناعي أحيانًا في مهاجمة الجهاز المناعي للخلايا السليمة، إليك الآثار الجانبية الرئيسية للعلاج المناعي، وفقا لتقرير لموقع onlymyhealth.

ردود فعل الجلد

يعد احمرار الجلد، والتقرح، والجفاف من أكثر تفاعلات العلاج المناعي شيوعا، تشمل التفاعلات الأخرى تكسير أطراف الأصابع ويمكن أن يصبح الجلد أكثر حساسية لأشعة الشمس، يمكن أن يكون هناك أيضًا التهاب حول الأظافر، مما يجعل حياتك اليومية صعبة مع الألم، إذا حصلت على أي من ردود الفعل الجلدية هذه بعد العلاج المناعي أو أثناء العلاج، لا تجرب أي علاجات طبيعية بمفردك في المنزل دون استشارة خبير.

صداع الرأس

يصاب جميع مرضى السرطان تقريبًا بالصداع من وقت لآخر أثناء العلاج، يمكن أن يكون الصداع هو الصداع النصفي والصداع العنقودي والصداع الناتج عن التوتر، يطلق على صداع التوتر أيضًا صداع انقباض العضلات، تعتبر الآثار الجانبية، والتي يمكن أن تشمل الصداع، جزءًا مهمًا من رعاية مرضى السرطان وعلاجه، يمكن أن تستمر هذه الآثار الجانبية لفترة طويلة.

ضيق في التنفس

الالتهاب الرئوي هو التهاب في الرئتين، يمكن أن يحدث هذا بسبب استنشاق السموم والمواد المسببة للحساسية، أو نتيجة الآثار الجانبية الطبية أو التعرض للإشعاع، يمكن أن يكون هذا من الآثار الجانبية الفعالة للعلاج المناعي.

تورم في الساقين

الالتهاب، المعروف باسم الوذمة، هو تراكم السوائل في الجسم، عادة ما يصيب الالتهاب الأطراف الساقين، والذراعين، ولكنه قد يؤثر أيضًا على أجزاء أخرى من الجسم، مثل البطن، يمكن أن يحدث احتباس السوائل بسبب بعض علاجات السرطان بما في ذلك العلاج المناعي.

إسهال

يعد الإسهال أحد الأعراض التي ظهرت لدى مرضى سرطان الرئة واضطرابات الجهاز الهضمي والسرطانات المنتجة للهرمونات، قد تظهر أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو عدم الراحة في البطن أو عرف الرجل، يجب استبعاد الأسباب المعدية.

السعال والاحتقان

يمكن أن يسبب العلاج المناعي التهابا في الأعضاء، يمكن أن يحدث الالتهاب في أي جزء من الجسم، بما في ذلك الرئتين (الالتهاب الرئوي) والكبد (التهاب الكبد) والأمعاء الغليظة (التهاب القولون / الإسهال) والغدة الدرقية، السعال والاحتقان المستمران من الآثار الجانبية الشائعة للعلاج المناعي.