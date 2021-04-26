افتتاح موسم الصيد الجديد ببحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد المهندس شكرى سالمان مدير عام البحيرة أنه نظم احتفالا بحضور الصيادين ايذانا بانطلاق موسم الصيد الجديد، لافتا إلى أن افتتاح موسم الصيد يأتى فى إطار احتفال محافظة شمال سيناء بأعياد تحرير سيناء، لافتا إلى أنه سبق انطلاق موسم الصيد السماح للصيادين بالدخول لمراسى لصيد بحيرة البردويل، لعمل الصيانة اللازمة لمراكبهم، وتم العمل وفقا لضوابط تقررت لموسم الصيد وهى السماح بالعمل برخص الصيد للمراكب لعام 2020 حتى 30 يونيو 2021 ، على أن يتم تجديد الترخيص لعام 2021 بعد رد التأمينات الاجتماعية خلال هذه الفترة، والسماح أيضا بالعمل بالتصاريح الحاليه للصيادين الخريجين حتى 30 يونيو 2021.

وقال المهندس سامى سليمان الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إنه تمت الموافقة على افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهر تجريبي، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، مع الالتزام بالضوابط وتشغيل المراكب ببحيرة البردويل نهارا من اول ضوء حتى آخر ضوء.

واشار مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، ان بحيرة البردويل يعمل بها 1228 مركب صيد ، وافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على منح فترة سماح للعمل بالتراخيص المنتهية فى 30 مارس 2021 للعمل بها لمده ٣ شهور.