افتتاح محطة تحلية آبار في وسط سيناء بتكلفة 3 ملايين جنيه.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اليوم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محطة تحلية آبار مياه القسيمة بوسط سيناء، رافق المحافظ هشام الخولى نائب المحافظ، والمهندس سعيد بده رئيس شركة المياه بسيناء. وتعمل المحطة بطاقة 500 متر مكعب من المياه يوميا، وبتكلفة 3 ملايين و 25 ألف جنيه.

وفى لقاء مع أهالى قرية القسيمة أعلن المحافظ توفير سيارات مياه لتعزيز خدمة توصيل المياه إليهم، وقدم الأهالى للمحافظ شكاوى تتعلق بالكهرباء وانتظام العمل بالوحدة الصحية.

وجاء افتتاح المحطة فى مستهل اليوم الرابع للاحتفال بعيد المحافظة القومى وذكرى تحرير سيناء، وسبقه افتتاح مشروعات فى مدينة العريش، وتواصلت جولة محافظ شمال سيناء بوسط سيناء لافتتاح مشروعات جديدة.

كما شهدت مناطق وسط سيناء اليوم، افتتاح مجمع أزهرى ومبنى جراجات ووضع حجر أساس تجمع سكنى ومدرسة صناعية، فى إطار مواصلة محافظة شمال سيناء احتفالاتها بذكرى تحرير سيناء وعيدها القومى.

وافتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وعدلى اليمانى مستشار المحافظ لمنطقة وسط سيناء والقيادات والرموز.

شملت الافتتاحات مقر جراجات ومخازن خاصة بمجلس مدينة الحسنة، وعددها 10 مخازن و5 جراجات ومبنى إدارى ومنظومة إطفاء ومنظومة مراقبة)، على مساحة 3400 مترا مربعا وبتكلفة حوالى 8 ملايين جنيها .

وفى مركز ومدينة نخل شملت الافتتاحات مجمع معاهد نخل الأزهرى بتكلفة 14 مليون و 253 ألف و 785 جنيها ، ويضم المجمع 3 معاهد أزهرية بمختلف المراحل ( ابتدائى واعدادى وثانوى ) واستراحة للمعلمين والعاملين بهدف نشر التعليم الأزهرى فى منطقة وسط سيناء وافتتاح ادارة تموين نخل بهدف توفير الخدمات التموينية للمواطنين وتيسير الحصول عليها فى منطقة وسط سيناء ، وتقام على مساحة 625 مترا مربعا بتكلفة 3 ملايين و 450 ألف جنيها .. حيث تضم 12 غرفة مكتب وصالتين لانتظار واستراحة المواطنين وخزان مياه ، وتم الانشاء على أحدث النظم وتزويد المبنى بمنظومة كاملة للحماية المدنية وضد الحريق .

كما تم وضع حجر الأساس لاقامة عدد 25 منزلا بدويا بتكلفة 10 ملايين جنيها ووضع حجر الأساس لاقامة مدرسة نخل الصناعية بتكلفة 16 مليون و 887 ألف و 682 جنيها ، وتقام على مساحة 10 آلاف مترا مربعا ، وتضم 12 فصلا دراسيا و6 أقسام هى : التركيبات الكهربائية والرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والسيارات واللحام والملابس الجاهزة .. كما تضم الورش والمعامل وكافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين واستهلت جولة الافتتاح بافتتاح محطة تحلية مياه آبار القسيمة بطاقة 500 مترا مكعبا فى اليوم ، افتتاح جراجات ومخازن حملة مجلس المدينة .

وقال المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء على أن المحطة تضم محطة تحلية ، خزان مياه خام بطاقة 300 مترا مكعبا ، خزان مياه محلاة بطاقة 200 مترا مكعبا ، خزان مياه مرفوضة بطاقة 135 مترا مكعبا ، وخزان رى بطاقة 135 مترا مكعبا