إيطاليا تسجل أول إصابتين بالسلالة الهندية المتحورة من كورونا

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أعلن لوكا زايا، حاكم منطقة "فينيتو" بشمال إيطاليا، تسجيل أول حالتي إصابة بالسلالة الهندية المُتحورة من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

وقال زايا، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الاثنين،إن الحالتين المُصابتين هما لأب وابنته كانا قد عادا مؤخرا من الهند ويعيشان في قرية "باسانو دل جرابا".

وكانت إيطاليا قد منعت يوم /الأحد/ الماضي المسافرين الذين كانوا في الهند خلال الـ 14 يوما الماضيين من دخول البلاد.

يذكر أنه يفرض على المواطنين الإيطاليين المغادرين إلى والعائدين من الهند إجراء مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى خضوعهم إلى حجر صحي لمدة 14 يوما.