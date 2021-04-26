إغلاق 29 مقهى وتحصيل 56 ألف 650 جنيه غرامة عدم إرتداء كمامة بحملة فى سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير الأمن حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج ، أستهدفت المقاهى المخألفة، التى تقوم بعرض النرجيلة داخلها، وكذلك المواطنين الغير مرتدين للكمامة بالأماكن العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

جاءت الحملة، بمتابعه من اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وترأسها العميد محمد نصحى، مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، والمقدم أحمد المولد، رئيس مباحث القسم، وأسفرت جهود الحملة اللية عن ضبط 47 شيشه بإجمإلى 11 قضية تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وعمل المحاضر اللازمة.

كما تمكنت الحملة، فى إطار تنفيذ جهودها لضبط المواطنين الغير مرتدين للكمامة بالأماكن والمواصلات العامة عن ضبط 505 مخألفة، قاموا جميعا بسداد الغرامة المقررة 50 جنيه بإجمإلى 29750 جنيها.

وأنهت الحملة، أعمالها بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على المحال المخألفة بعدم الغلق فى الموعد المقرر، وتم غلق " 27 " محل تجارى بأنشطة مختلفة بنطاق المديرية وتم إغلاق " 21 " محل تجارى بأنشطة مختلفة بنطاق المديرية، تم إتخإذ كافة التدابير الأمنية للازمة أثناء تنفيذ الحملة مع التشديد من خلال النصح والإرشاد للمواطنين بضرورة إرتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الإحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من أجل سلامتهم وسلامة ذويهم، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وعلى جانبا آخر، قامت المديرية بعمل حملات مماثلة بدائرة المراكز والاقسام، وأسفرت عن إغلاق 18 مقهى مخألف، وتم ضبط 83 شيشه بإجمإلى 18 قضية، وتم تحرير 538 مخألفة عدم إرتداء كمامة قاموا جميعا بتسديد كافة الغرامات بإجمإلى 26 ألف و900 جنيه.

مضبوطات المقاهى المخالفة



رجال الامن خلال ضبط المخالفات فى حملات بسوهاج (4)



رجال الامن خلال ضبط المخالفات فى حملات بسوهاج (5)



ضبط كميات كبيرة من الشيش المخالفة فى سوهاج (1)



ضبط كميات كبيرة من الشيش المخالفة فى سوهاج (2)



ضبط كميات كبيرة من الشيش المخالفة فى سوهاج (3)



ضبط كميات كبيرة من الشيش المخالفة فى سوهاج (4)



ضبط كميات كبيرة من الشيش المخالفة فى سوهاج (5)



ضبط كميات كبيرة من الشيش المخالفة فى سوهاج (6)



ضبط كميات كبيرة من الشيش المخالفة فى سوهاج (7)