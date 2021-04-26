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إطلاق مبادرة "كلنا واحد" في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.. صور

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:48 م
إطلاق مبادرة "كلنا واحد" في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.. صور المشاركون بمبادرة كلنا واحد
القليوبية إبراهيم سالم

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انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات أول مبادرة طلابية من نوعها بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها تحت شعار "كلنا واحد"، من خلال فريق جماعة "أصدقاء البيئة" بالمعهد، برعاية الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد المعهد، وتحت إشراف الدكتورة منى هدهد مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع، وبمشاركة 40 طالبا.

وأشار الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد المعهد، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز العلاقات والروابط المجتمعية وزرع قيم الحب والتسامح بين أفراد المجتمع وذلك في إطار الدور الذى يستهدفه المعهد من تعزيز القيم الإنسانية والتراحم والتعاون في المجتمع.

وأضاف، أن المبادرة سيتم من خلالها توزيع بعض الهدايا العينية على الطلاب والعاملين تزامنا مع شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، مما تتضمن توزيع العصائر ووجبات الأفطار على الصائمين والمرضى وذويهم بمستشفيات بنها الجامعية.

من جانبها قالت الدكتورة منى هدهد مدير إدارة تنمية البيئة وخدمة المجتمع بالمعهد، إن تلك المبادرة تأتي في إطار سلسلة من المبادرات المجتمعية والبيئية التى أطلقها المعهد خلال العام الجامعي الجارى، حيث تم إطلاق مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى وبمشاركة الدكتورة مروة صبرى منسق صندوق مكافحة الإدمان، وبحضور الدكتور محمد مصطفي خبير الطب الشرعى بهدف مواجهة ظاهرة تعاطى المواد المخدرة وتوعيتهم بخطورة القضية وإطلاق الدورات التدريبية الهادفة لفتح باب التطوع ضمن فرق مواجهة تعاطى المخدرات، ومبادرة "اتحضر للأخضر"، والتى تم من خلالها زراعة ١٠٠ شجرة مثمرة بالتعاون مع وزارة البيئة، والتى هدفت لنشر الوعى البيئي وتعزيز قيم الجمال ونشر الوعي المجتمعي.

وأكدت، على أن هناك تعزيز لتلك المبادرات ودعما متواصلا من عميد المعهد الدكتور محمد جمال الدين، والذى لا يألو جهدا في دعم المشروعات والمبادرات الطلابية.

المشاركون بالمبادرة

المشاركون بالمبادرة

 

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

 

عميد معهد خدمة اجتماعية ببنها
عميد معهد خدمة اجتماعية ببنها

 

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

 


اخبار القليوبية

المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها

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