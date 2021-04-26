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إضاءة برج خليفة لدعم الهند فى معركتها ضد كورونا.. صور

الإثنين، 26 أبريل 2021 09:46 م
إضاءة برج خليفة لدعم الهند فى معركتها ضد كورونا.. صور برج خليفة
كتب آسر أحمد

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أضاء برج خليفة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم دولة الهند، لدعمها ومساندتها فى الأزمة الصحية التى تعانى منها حالياً وسط ارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد، التى وصلت لأعلى مؤشرات منذ تفشى الجائحة عالمياً.

وتزين برج خليفة في دولة الامارات العربية المتحدة، بعلم دولة الهند، لعدة دقائق لمساندة الشعب الهندي الذى يعانى من أزمة صحية كبرى.

برج خليفة يدعم الهند
برج خليفة يدعم الهند

 

برج خليفة
برج خليفة

وكانت قد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها في ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي.

وأكدت الوزارة عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، معربة عن أملها في أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت ممكن.


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كورونا

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