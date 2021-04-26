إجماع بمحافظات سوهاج ودمياط والإسماعيلية على سهولة امتحانات النقل

الإسماعيلية - السيد فلاح - سوهاج - محمود مقبول - دمياط - معتز الشربينى

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عددا من لجان امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 20/21، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بحى شرق مدينة سوهاج، وذلك لمتابعة بدء أعمال الامتحانات وانتظام سير العمل باللجان، والاطمئنان على توفير الأجواء المثالية لأداء الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعامر عوض رئيس حى شرق سوهاج، وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

واطمأن المحافظ على الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأعمال التعقيم داخل اللجان وخارجها، واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وجميع المشاركين فى العملية التعليمية، موجها بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة والتعقيم، وعدم السماح بوجود أى إشغالات بمحيط المدارس .

ومن جانبه ، قال الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى هذا العام بلغ 24 ألف و373 طالب وطالبة، وعدد طلاب الصف الثانى الثانوى بلغ 21 ألف و625 طالب وطالبة، وقد بدأوا اليوم أداء الامتحانات للعام الدراسى 2020/2021 بـ 107 مدرسة على مستوى المحافظة موزعة على 92 مدرسة حكومي، و15 مدرسة خاصة.

كما تفقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الإثنين عددا من المدارس التابعة لإدارة شمال التعليمية فى المراحل التعليمية المختلفه " ابتدائى - اعدادى - ثانوى " وذلك لمتابعة امتحانات شهر أبريل والتى انطلقت اليوم وتنتهى الأربعاء المقبل .

بدأ عجلان الجولة بزيارة مدرسة الزهور الثانوية بنات وعدد لجانها 37 لجنة حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا واللغة الأجنبية، فيما يؤدى طلاب الثانى الثانوى الامتحان فى اللغة العربية والرياضيات 1 والرياضيات 2 الشعبة العلمية وفى مواد اللغة العربية والتاريخ والرياضيات 1 الشعبة الأدبية واطمأن خلال تفقد اللجان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حزم حيث أصدر تعليمات مشددة بضرورة ارتداء جميع العاملين والطلاب الكمامات قبل دخول المدرسة مع وجود جهاز الكاشف الحرارى والمطهرات كما اطمأن سيادته على مستوى الامتحانات .

ثم تفقد وكيل الوزارة مدرسة الزهور الابتدائية وعدد طرح أنها 15 لجنة وعدد الطلاب 210 طالب وطالبة، حيث دار بينه وبين طلاب الصف الخامس الابتدائى حوار ابويا حول مستوى الامتحان فى جميع المواد المقررة ضمن مواصفات الورقة الامتحانية وابدى الطلاب ارتياحهم لمستوى الامتحانات .

واختتم طه عجلان جولته بزيارة مدرسة الشيخ زايد بنات وعدد لجانها 11 لجنة حيث يؤدى طلاب الصف الثانى الاعدادى الامتحان فى المواد المقررة وخلال جولته استوقف سيادته أحد الموجهين المتابعين للمدرسة حيث طالبة بارتداء الكمامة مشددا على مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على طالبات المدرسة.

كما قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، بدمياط إن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اطمأنت على سير أعمال الامتحانات الورقية المجمعة لشهر أبريل 2021، والتى انطلقت اليوم بامتحانات الصف الخامس الابتدائى وقيد فيها 36242 طالب وطالبة ،بالتزامن مع عقد امتحان الصف الثانى الإعدادى وقيد فيها 31049 طالب وطالبة، ولجان امتحانات الصفين الأول الثانوى قيد فيها 12442 والثانى الثانوى قيد فيها 10861 .

وتختتم الامتحانات الأربعاء القادم بامتحان الصف الرابع الابتدائى وأولى وثانية ثانوى حسب الجداول التى أقرتها الوزارة.

وأضاف وكيل الوزارة أن المحافظ شددت على استمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذى يجرى فى الظروف الاستثنائية لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول ،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان.

وأشار عثمان إلى أن المديرية قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحان المجمع، و تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الإمتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديرى ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وتكثيف المتابعة من قبل المديرية.

لجان امتحانات مدرسة الشيماء