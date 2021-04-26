اليوم السابع
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الإثنين، 26 أبريل 2021 03:12 ص
خالد صلاح
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أعراض الفشل الكلوى عديدة منها قلة التبول

الإثنين، 26 أبريل 2021 02:00 ص
أعراض الفشل الكلوى عديدة منها قلة التبول أعراض الفشل الكلوي
كتبت فاطمة خليل

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يحدث الفشل الكلوي عندما تتوقف الكلى عن إزالة الفضلات من الدم أو السيطرة على الأملاح في الجسم، قد لا تظهر على المريض أي أعراض لمشكلة في الكلى حتى لا تقوم الكلى بعملها وتفشل في إزالة الفضلات من الدم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض الفشل الكلوي، وفقاً لموقع "seattlechildrens".

أعراض الفشل الكلوي
 

عندما لا تعمل الكلى بشكل جيد ، تختلف للأعراض قد تبدو الأعراض مماثلة للعديد من الحالات الأخرى، تشمل هذه الأعراض:

-كثرة التبول أو قلة التبول.

-الشعور بالتعب الشديد

-فقدان الشهية

-المرض في المعدة أو القيء

- تغير لون البول

-وجود تورم في اليدين أو القدمين

-الشعور بالحكة أو التنميل

-الإصابة بتشنجات عضلية

تشخيص الفشل الكلوي
 

بعض مشاكل الكلى المستمرة ليس لها أعراض واضحة قد يكتشف طبيبك اضطرابًا في الكلى أثناء الفحص أو الفحص الروتيني.

إذا اشتبه طبيبك في احتمال وجود مشكلة في الكلى فعليه التحقق مما يلى:

-ضغط الدم: يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم علامة على أن الكلى لا تعمل بشكل جيد.

-كمية البروتين التي تسمى الألبومين في البول، الكلى السليمة ترشح الفضلات من الدم ولكنها تترك البروتين في الدم يمكن أن يكون وجود البروتين في البول علامة على وجود مشاكل في الكلى.

-كمية النفايات التي تسمى الكرياتينين في الدم فعادة ما تقوم الكلى السليمة بترشيح الكرياتينين من الدم.

 


أعراض الفشل الكلوي

الفشل الكلوى

اعراض وجود مشكلة في الكلى

مشكلة في الكلى

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