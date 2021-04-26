أسباب رائحة الفم الكريهة.. منها تنظيف الأسنان بشكل غير صحيح

كتب - محمود جلال

رائحة الفم الكريهة، هي إحدى المشاكل الشائعة والخطيرة التي يعانى منها بعض الناس، ولذلك يلجأ إلى معطرات الفم، والعلكة، وما إلى ذلك، مما يظهر مدى سوء التنفس الذي يعاني منه معظمهم، فإذا كنت تشعر بالانزعاج عليك التعرف على أسباب رائحة الفم الكريهة، وفقًا لما ذكره موقع "girliciousbeauty".

أسباب رائحة الفم الكريهة:

رائحة الفم الكريهة، تحدث بشكل أساسي بسبب سوء نظافة الفم وعادات الأسنان السيئة.

- تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل غير صحيح يسبب رائحة الفم الكريهة إلى حد كبير.



رائحة الفم الكريهة

- تناول الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم والبصل، يزيد رائحة الفم الكريهة.

- الرائحة القوية لا تزول، حتى يتم هضم الطعام وإزالته من الجسم بالكامل.



رائحة الفم الكريهة

- التدخين يعمق مشكلة الرائحة الكريهة ويؤدي نقص اللعاب وجفاف الفم إلى تفاقم الأزمة، فى حالة جفاف الفم لا يتم ترطيب الخلايا الميتة في الفم لقلة اللعاب والماء وبالتالي تسبب رائحة الفم الكريهة.

- انسداد الأمعاء: الفترات الطويلة من القيء وعسر الهضم في المعدة، يؤديان إلى رائحة الفم الكريهة.

- الحفاظ على العناية الصحية بالفم: استخدم الفرشاة مرتين يوميًا لمدة 10 دقائق على الأقل، اغسل أسنانك بالخيط بعد كل وجبة حتى لا تتراكم في الفم وتسبب رائحة الفم الكريهة، استخدم منظف اللسان لتنظيف لسانك كما يجب تغيير فرشاة الأسنان كل 2-3 أشهر.



رائحة الفم الكريهة

- راجع طبيب أسنانك: قم بزيارة طبيب الأسنان مرة كل 3 أشهر، قم بإجراء فحص شامل للأسنان، إذا زادت مشكلة رائحة الفم الكريهة، فيجب تناول الأدوية لفترات طويلة.

- الغرغرة بمياه مالحة دافئة: يساعد الماء الدافئ والملح على إزالة رائحة الفم الكريهة.