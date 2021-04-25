4 علامات تدل على اقتراب موعد الولادة.. منها ضغط الحوض

كتبت فاطمة خليل

يختلف موعد الولادة من امرأة لأخرى، فلا توجد قواعد ثابتة للجميع، لكن هناك بعض العلامات التي قد تدل على اقتراب موعد الولادة أو المخاض، في هذا التقرير نتعرف على 4 علامات تدل على قرب الولادة، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك" الأمريكي.

4 علامات تدل على اقتراب موعد الولادة

قال الدكتور جوناثان إيمري، أستاذ طب النساء والولادة بمستشفيات كليفيلاند كلينيك الأمريكية: "إن تواتر وشدة الانقباضات تحدد المخاض أو الولادة ولكن هناك بعض الأعراض الجسدية التي تحدث خلال تلك الفترة."

1. التشنجات

تشعر بعض النساء بنوع التقلصات التي تحدث عادةً مع الحيض، تختلف هذه التشنجات عن تشنجات "براكستون هيكس"، والتي عادة ما تكون تقلصات كاذبة غير مؤلمة تحدث عندما يتقلص الرحم.

"قد تكون هذه التشنجات التي تشبه الدورة الشهرية بداية لانقباضات خفيفة إنها ليست مؤلمة للغاية ، لكنها ملحوظة قد يأتون ويذهبون على مدار ساعات أو حتى يومين.

2. ضغط الحوض

قد تبدأ في الشعور بالضغط في المهبل أو الحوض، قد يكون هذا بسبب نزول الطفل من البطن بعض النساء يشعرن بضغط الحوض أو حتى آلام أسفل الظهر لكن بعض النساء لا يعانين من هذا الانخفاض حتى يدخلن في المخاض الفعلي.

3. السدادة المخاطية

تلاحظ بعض النساء تغيرًا في إفرازاتهن المهبلية، ما قد يشير إلى فقدان تكون السدادة المخاطية والسدادة المخاطية عبارة عن تراكم للمخاط يشكل سدًا فوق فتحة عنق الرحم يساعد على حماية الطفل من البكتيريا غير الصحية خارج الرحم.

عندما يبدأ عنق الرحم في الانفتاح استعدادًا للمخاض ، قد تفقد السدادة المخاطية (وتسمى أيضًا العرض الدموي) في نقطة واحدة أو تدريجيًا.

4. تغييرات في إفرازاتك المهبلية

حتى إذا بقيت السدادة المخاطية سليمة، فقد تلاحظين تغيرات أخرى في إفرازاتك المهبلية.

تشمل علامات المخاض الأخرى ما يلي:

- تعب وإعياء.

-ألم الفخذ الخفيف (ألم عصبي حاد أو حارق أو ناري في الحوض ناتج عن وضع طفلك).

-براز رخو أو إسهال.

-الاندفاع المفاجئ للطاقة (غالبًا ما يرتبط بالرغبة القوية في تجهيز منزلك للطفل).

إذا كنت تعتقدين أن المخاض قد بدأ، يجب عليك تحديد وقت الانقباضات عندما تحدث كل خمس دقائق وتكون قوية جدًا بحيث لا يمكنك المشي أو التحدث يجب الاتصال بالطبيب.