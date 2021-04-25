3 مليارات شخص حول العالم يصابون بـأمراض الفم.. الصحة توضح طرق الوقاية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم يصابون بـأمراض الفم ويمكنك الوقاية من الإصابة بها عن طريق اتباع نظام غذائى متوازن والحد من تناول السكريات مع تناول كميات كبيرة من الخضروات والفواكه.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم أنه يمكن الوقاية من امراض الفم عن طريق الحد من التدخين وغسيل الأسنان مرتين يوميا.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى أوضح الدكتور ميرفن درويان، من مركز لندن لطب الأسنان التجميلي، أنه شهد زيادة في المرضى الذين يظهرون علامات على تسوس الأسنان بعد استبعاد بعض الأطعمة، حيث يتبع الكثير منهم نظامًا غذائيًا نباتيًا، والذي قد ينقصه البروتين والكالسيوم، وهو أمر حيوي للحفاظ على صحة الأسنان.

ويحذر الطبيب من أن بعض النباتيين قد يتناولون أيضًا المزيد من الأطعمة الحلوة والنشوية مثل الفواكه والحبوب، التى تسبب زيادة نمو البكتيريا في لإنتاج الأحماض، والتي يمكن أن تضر مينا الأسنان فى النهاية.

وجدت دراسة أخرى نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية The American Journal of Clinical Nutrition أن النباتيين هم أكثر عرضة للمعاناة من تسوس الأسنان، ومستويات اللعاب الحمضية، وتدفق اللعاب المحفّز بدرجة أقل من غير النباتيين وذلك بسبب عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) والكالسيوم.