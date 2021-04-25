3 طرق سحرية لإعداد مشروبات خل التفاح.. تساهم فى تعزيز المناعة

كتبت مروة هريدى

سواء كنت تتعافى من البرد والأنفلونزا أو تتطلع إلى تعزيز مناعتك، يمكن أن يكون خل التفاح (ACV) إضافة مثالية لنظامك الغذائى، حيث يشيع استخدام خل التفاح كعلاج منزلى لنزلات البرد والاحتقان وتقوية النظام الداخلى للحماية من مسببات الأمراض عند مزجه مع بعض المكونات المحددة تزداد خاصية تعزيز المناعة لخل التفاح، وهناك 3 طرق فعالة للحصول لإعداد خل التفاح من أجل تعزيز المناعة والحفاظ على سلامتك، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- فوائد تناول خل التفاح

خل التفاح، وهو مزيج من الخميرة والبكتيريا يعمل كبروبيوتيك، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول خل التفاح يمكن أن يساعد فى تعزيز المناعة ومنع التهابات الجهاز التنفسى، كما يحتوى خل التفاح على مادة البوليفينول وهى مركبات موجودة فى الأطعمة النباتية ذات الخصائص المضادة للأكسدة وتساعد فى تقليل أعراض البرد والإنفلونزا وتهدئة التهابات الحلق وتنظف الجيوب الأنفية.

- فيما يلى.. 3 طرق لإعداد مشروبات خل التفاح:

الطريقة الأولى

المكونات:

5 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

1 تشيلى أحمر

1 ملعقة كبيرة كركم مبشور طازج

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود

1 برتقالة مغسولة ومقطعة إلى أرباع

1 ليمون مغسول ومقطع إلى أرباع

خل حمض التفاح

عسل

طريقة التحضير: خذ برطمانًا نظيفًا وأضف إليه الثوم والزنجبيل والفلفل الحار والكركم ومسحوق الفلفل الأسود، اعصرى الليمون والبرتقال وأضيفى القشر إلى البرطمان، املأ البرطمان إلى الأعلى بخل التفاح وحركه جيدًا، ضع الخليط فى الثلاجة واتركه ينقع لمدة 12 ساعة على الأقل، خذ جرعة واحدة من عصير التفاح واخلطها مع العسل وبعض الماء قبل شربها، تناول الخليط مرتين يوميًا صباحًا ومساءً.

الطريقة الثانية

المكونات:

عصير 1 ليمونة

1 ملعقة كبيرة عصير زنجبيل طازج

1 ملعقة كبيرة خل تفاح

رشة فلفل حريف

طريقة التحضير: خذ وعاء وأضف إليه عصير الليمون وعصير الزنجبيل وخل التفاح، واخلطيها جيدًا ورشى القليل من الفلفل الحريف قبل تناوله.

الطريقة الثالثة:

المكونات:

1 جذر شمندر متوسط

1 جزرة صغيرة

1 ملعقة كبيرة خل تفاح

رشة كركم

طريقة التحضير: اعصر البنجر والجزر باستخدام العصارة، ثم يُسكب المشروب فى كوب ويُضاف إليه قليل من الكركم قبل التقديم.

يجب مراعاة أن خل التفاح حامضى، لذلك فإن تناوله بكميات زائدة يمكن أن يهيج بطانة المعدة ويؤدى إلى ارتداد الحمض، فإذا كنت تعانى بالفعل من مشاكل متعلقة بالمعدة، فإن تناول خل التفاح يمكن أن يزيد الأمر سوءًا، كما لا ينبغى إعطاء خلطات خل التفاح للأطفال دون سن 14 عامًا ويحذر أيضًا على النساء الحوامل والمرضعات.