اليوم السابع
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الأحد، 25 أبريل 2021 04:54 ص
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وتواصل توريد القمح للشون والصوامع..

وكيل تموين الأقصر يعلن صرف 92.5 ٪ من مقررات تموين أبريل للمواطنين

الأحد، 25 أبريل 2021 04:00 ص
وكيل تموين الأقصر يعلن صرف 92.5 ٪ من مقررات تموين أبريل للمواطنين الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر، بأنه تنفيذا لتعليمات وزارة التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز بالمحافظة، فقد تم الآتي خلال الفترة من 1 حتى 22 أبريل 2021، صرف سلع تموينية بمبلغ 39.8 مليون جنيه من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية مقررات شهر أبريل بنسبة 92.5% من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة دون أي معوقات أو ازدحام على المنافذ التموينية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مارس الماضي لعدد 50686 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 60 مليون رغيف بلدي مدعم من المخابز بموجب البطاقات التموينية بمعدل 2.7 مليون رغيف/ يوم.ذ، وصرف 3191 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.
 
ومن جهة أخرى بلغ اجمالي الكمية الموردة من القمح من 15حتى 23 إبريل الحالي إلى 1131.272 طن قمح محلي بنسبة 3.3%من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر، حيث يأتي ذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الراهنة.
وتم متابعة تعديل أسعار البنزين بأرجاء المحافظة وسط استقرار الحالة التموينية بالمحافظة، كما تم تحرير عدد 520 محضر ومخالفة للمخابز والأنشطة المخالفة للتعليمات والقرارات الوزارية التموينية.

 


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