وكيل تموين الأقصر يعلن صرف 92.5 ٪ من مقررات تموين أبريل للمواطنين

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر، بأنه تنفيذا لتعليمات وزارة التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز بالمحافظة، فقد تم الآتي خلال الفترة من 1 حتى 22 أبريل 2021، صرف سلع تموينية بمبلغ 39.8 مليون جنيه من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية مقررات شهر أبريل بنسبة 92.5% من إجمالي الدعم السلعي المقرر لمواطني المحافظة دون أي معوقات أو ازدحام على المنافذ التموينية.
وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مارس الماضي لعدد 50686 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 60 مليون رغيف بلدي مدعم من المخابز بموجب البطاقات التموينية بمعدل 2.7 مليون رغيف/ يوم.ذ، وصرف 3191 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.
ومن جهة أخرى بلغ اجمالي الكمية الموردة من القمح من 15حتى 23 إبريل الحالي إلى 1131.272 طن قمح محلي بنسبة 3.3%من إجمالي السعة التخزينية لمحافظة الأقصر، حيث يأتي ذلك وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الراهنة.
وتم متابعة تعديل أسعار البنزين بأرجاء المحافظة وسط استقرار الحالة التموينية بالمحافظة، كما تم تحرير عدد 520 محضر ومخالفة للمخابز والأنشطة المخالفة للتعليمات والقرارات الوزارية التموينية.
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