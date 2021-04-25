وكيل أوقاف الإسماعيلية: لم نرصد حتى الآن خرقا للإجراءات الاحترازية بالمساجد

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية فى بيان له، أن الجميع يعمل علي تنفيذ كافة الإجراءات بدء من العاملين بالحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها يوميًا عقب انتهاء صلاة العشاء والتروايح مع إغلاق دورات المياه.

وتابع "عباده"، "نعمل على تحفيز وشد أزر الأئمة والعمال علي تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتوعية المواطنين أيضًا بضرورة وأهمية ارتداء الكمامات وإجراءات التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأشار "عبادة"، أن شعب الإسماعيلية محافظ وملتزم بتعليمات التردد علي المساجد سواء بارتداء الكمامات أو أصطحاب المصلى الخاص به إضافة إلي الالتزام بالوضوء بالمنازل لإغلاق دورات المياه.

وعن إجراءات التعقيم أكد أن جميع المساجد يجري تعقيمها يوميًا عقب صلاة التراويح، مشيرًا إلي مساهمة قيادة الجيش الثاني الميداني في أعمال التعقيم التي تتم بشكل يومي.