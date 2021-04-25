اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 أبريل 2021 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية: لم نرصد حتى الآن خرقا للإجراءات الاحترازية بالمساجد

الأحد، 25 أبريل 2021 01:48 م
وكيل أوقاف الإسماعيلية: لم نرصد حتى الآن خرقا للإجراءات الاحترازية بالمساجد الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية،
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية لم ترصد حتى الآن أي خرق للإجراءات الإحترازية داخل المساجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية فى بيان له، أن الجميع يعمل علي تنفيذ كافة الإجراءات بدء من العاملين بالحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها يوميًا عقب انتهاء صلاة العشاء والتروايح مع إغلاق دورات المياه.
 
وتابع "عباده"، "نعمل على تحفيز وشد أزر الأئمة والعمال علي تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتوعية المواطنين أيضًا بضرورة وأهمية ارتداء الكمامات وإجراءات التباعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".
 
وأشار "عبادة"، أن شعب الإسماعيلية محافظ وملتزم بتعليمات التردد علي المساجد سواء بارتداء الكمامات أو أصطحاب المصلى الخاص به إضافة إلي الالتزام بالوضوء بالمنازل لإغلاق دورات المياه.
 
وعن إجراءات التعقيم أكد أن جميع المساجد يجري تعقيمها يوميًا عقب صلاة التراويح، مشيرًا إلي مساهمة قيادة الجيش الثاني الميداني في أعمال التعقيم التي تتم بشكل يومي.

اوقاف الاسماعيلية

مساجد الاسماعيلية

صلاه التراويح

شهر رمضان

الشيخ صبرى عباده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة