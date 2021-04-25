وذكر منصور أحمد خان - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - أن الوفد الباكستانى بقيادة المبعوث الباكستانى لعملية السلام فى أفغانستان محمد صادق، قد وصل إلى كابول لإجراء مباحثات مع الجانب الأفغاني بشأن عدد من القضايا الأمنية من بينها المصالحة الأفغانية والسلام والأمن في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.

وتأتى زيارة المبعوث الخاص الباكستاني بعد يومين من زيارة كان من المقرر أن يقوم بها رئيس مجلس النواب الباكستاني أسد قيصر إلا أنها أُلغيت لأسباب أمنية، إذ أُجبر الوفد على مغادرة المجال الجوى الأفغانى حيث ورد أنه تم العثور على عبوات ناسفة فى مطار حامد كرزاى الدولى فى ذلك اليوم، وجاء ذلك التحذير من حلف شمال الأطلسى (الناتو).