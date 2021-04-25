وسط إجراءات احترازية.. كنائس قنا تنهي احتفالات أحد الشعانين

قنا صابر سعيد

أنهت كنائس إيبارشيات قنا الاحتفال بأحد الشعانين وبدء أسبوع الآلام، وتنظم كنائس المحافظة البصخات يومياً عقب الاحتفال بأحد الشعانين في أغلب كنائس المحافظة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

أحد السعف أوالشعانين أو الزيتونة هو ذكرى دخول المسيح إلى أورشليم، وذلك لاستقبال أهالي أورشليم المسيح بالسعف والزيتون المزين، وفرشوا ثيابهم وأغصان الأشجار والنخيل تحت قدميه ترحيباً بقدومه، ومن طقوس الاحتفال بأحد الشعانين إقامة صلوات طقس التجنيز العام الذي يرمز إلى بدء أسبوع الآلام ، وتعلق ستائر سوداء على حجاب الهيكل والإيقونات، وتصلى صلوات التجنيز العام بنغمات حزينة، حزنا على صلب المسيح .

ترأس الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها الاحتفال بأحد السعف بكاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا وسط إجراءات احترازية مشددة تحسبا من تفشى وباء كورونا، بالحجز المسبق، وكذلك ايبارشية نقادة وقوص برئاسة الأنبا بيمن، بينما اقتصر الاحتفال بايبارشية قنا على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة دون حضور مصلين، وبثت القناة الرسمية لمطرانية قنا فعاليات الاحتفال، وفى ايبارشية نجع حمادي اقتصر الاحتفال على الكهنة والشمامسة دون الأقباط وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا، بعدما تزايدت أعداد المصابين داخل المحافظة خلال الفترة الماضية.