وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بتفعيل الغرامات على مخالفى إجراءات كورونا

كتب على عبد الرحمن

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم، مشددا على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس فى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا ، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة القادمة وفقاً لجهودهم فى تطبيق الإجراءات الوقائية وتحقيق الانضباط فى هذا الشأن خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الإجراءات والعقوبات الصادرة فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى وجه أيضًا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والتنسيق مع مديريات الأمن والتموين للمرور المستمر لمتابعة تطبيق الغرامات على المخالفين وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفات يتم إغلاق المنشأة على الفور تنفيذاً للقرارات التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وجه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بجولات مفاجئة على المدن والأحياء لرصد أى مخالفات خاصة بعدم تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خاصة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى خاصة تقديم الشيشة وعدم ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بنسبة 50 % فى أعداد المترددين على تلك المنشآت من المطاعم والكافيهات وتحرير محاضر غلق للمخالفين .

وناشد شعراوى ، المواطنين بجميع محافظات الجمهورية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم ، قائلا:"حافظوا على أنفسكم وعليكم دور كبير للحفاظ علي صحتكم وسلامتكم بجانب الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا.. وكافة أجهزة المحليات تقوم بدورها وستتخذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين خاصة من يقدم الشيشة ولا يلتزم بالإجراءات الاحترازية ".

وكشف " شعراوى" عن جهود الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قائلاً : ننسق ونتعاون مع وزارة الداخلية فى تحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الاجراءات الوقائية وأجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات حررت حوالى 300 ألف مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكورونا أو عدم ارتداء الكمامات الواقية حتى الآن.

كما طالب وزير التنمية المحلية ، المحافظين بضرورة التنبيه على رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمرور فى مناطق عملهم بصورة يومية للتأكد من التزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت والتى بدأ تطبيقها اعتبارًا من 17 أبريل 2021 الجارى واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، مشددًا على ضرورة التعامل بحسم مع كافة المظاهر السلبية والتفاعل مع شكاوي المواطنين وتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء عليها وتحقيق الانضباط للشارع المصرى خاصة المقاهى والمطاعم والكافيهات المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية و منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى .

ووجه وزير التنمية المحلية، بتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشوارع والميادين والأماكن العامة والمصالح الحكومية و الخدمية والمواقف والأسواق بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات ، مع ضرورة استمرار عدم دخول المباني الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية .