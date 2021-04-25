وزيرة الهجرة بمناسبة أحد الزعف: كل سنة وبلدنا منورة بولادها

كتب محمود راغب

نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى ، وذلك بمناسبة الاحتفال ب أحد الزعف بداية أسبوع الآلام.

وقالت وزيرة الهجرة : فى الأحد السابع من الصوم الكبير، القلوب تتضرع وتصلى، تشكر وتسبح، تحتفل وتستقبل اسبوع الالام بايمان بأن الله القادر على كل شىء، يسمع هذه القلوب وسيستجيب لها.

وتابعت : "كل سنة ومصر طيبه وكبيره، وكل سنة وبلدنا منوره بولادها، وكل سنة وأرض مصر محمية".

واحتفلت الكنيسة الأرثوذكسية اليوم الأحد، بأحد الزعف بداية أسبوع الآلام، حيث يعتبر الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس، وجرى الاحتفال بأحد الشّعانين عبر القيام ببعض العادات العُرفيّة، حيث يتم تداول أغصان النخيل خارج الكنيسة، ويستخدمن سعفه لصنع الصّلبان الصّغيرة، إلى جانب قراءة قصّة دخول النبىً عليه السّلام إلى القدس، وغناء التّرانيم القبطية.