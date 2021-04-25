وقال ميلر خلال مؤتمر صحفى "سنسلم كل قواعدنا للقوات الأفغانية، وقد بدأت عملية الإخلاء فى عدد من القواعد"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية.

وتستعد الولايات المتحدة لتسليم ثلاث قواعد عسكرية ومطار لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية خلال الأسبوعين المقبلين.

ويعتبر تسليم القواعد جزء من خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.

وأشار ميلر إلى أن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان على الرغم من المصير المجهول لاتفاقية السلام. وحث قائد القوات الأمريكية حركة طالبان على الحد من العنف فى أفغانستان.