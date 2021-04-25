واشنطن بوست: شركة خاصة تتولي إدارة 175 مليون جهاز كومبيوتر "خامل" تابعه للبنتاجون

أفادت صحيفة واشنطن بوست، أن البنتاجون أعطى السيطرة على ملايين من الـ"IP address" المتوقفة عن العمل وقتها لشركة في فلوريدا قبل مغادرة الرئيس السابق ترامب لمنصبه.
حصلت شركة غير معروفة في فلوريدا، تدعى Global Resource Systems LLC، على 56 مليون "IP address" مملوك للبنتاجون قبل 20 يناير، ويقترب الآن عددهم من 175 مليون.
ذهب أحد المراسلين، إلى عنوان موقع الشركة ، الموجود داخل مبنى إداري ، لكن موظفة الاستقبال قالت للمراسل إنها لا تستطيع إعطائهم أي معلومات، وطلبت منهم المغادرة ، وفقا للصحيفة.
ويقول البنتاجون، إن الشركة تستخدم في جهد تجريبي لتقييم مساحة الـ"IP address" لوزارة الدفاع، والتأكد من عدم وجود نقاط ضعف محتملة.
قال بريت جولدشتاين ، مدير الخدمات الرقمية للدفاع ، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "أجازت خدمة الدفاع الرقمية (DDS) جهدًا تجريبيًا للإعلان عن مساحة بروتوكول الإنترنت (IP) باستخدام بروتوكول بوابة الحدود ((BGP"، وأضاف إن هذه الشركة تقيم وتمنع الاستخدام غير المصرح به لـ"IP address" الخاصة بوزارة الدفاع.
كما قال جولدشتاين: "بالإضافة إلى ذلك ، قد يحدد هذا البرنامج التجريبي نقاط الضعف المحتملة".
أعلنت الشركة، فقط عن حصولها على عناوين IP لبروتوكول بوابة الحدود المسؤول عن حركة الإنترنت، وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أن شركة Global Resource Systems بدأت في سبتمبر فقط وليس لديها موقع ويب عام ولا عقود فيدرالية عامة.
و قال جولدشتاين: "هذه واحدة من جهود وزارة الدفاع العديدة التي تركز على التحسين المستمر لوضعنا السيبراني، والدفاع استجابة للتهديدات المستمرة المتقدمة.. نحن نتشارك في جميع أنحاء وزارة الدفاع لضمان التخفيف من نقاط الضعف المحتملة".
ووفقا للتقرير، من غير الواضح سبب اختيار البنتاجون لهذه الشركة لجهودها ولتقييم أمن فضاء الإنترنت الخاص بها.
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