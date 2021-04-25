هولندا تعلق الرحلات مع الهند خشية انتشار تحورات فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

علقت هولندا الرحلات مع الهند خشية انتشار تحورات فيروس كورونا المستجد، الذى تفشى بشكل كبير في الهند، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية فى عددها الصادر اليوم الأحد، أن الهند تقوم حاليا بنقل خزانات الأكسجين جواً من الخارج؛ وذلك فى الوقت الذى تكافح فيه البلاد لمواجهة موجة ثانية "كارثية" من تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قال عنها رئيس الوزراء ناريندرا مودى فى صباح اليوم إنها "هزت الأمة".

وذكرت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى حول الوضع الوبائى فى الهند - أن نيودلهى سجلت رقما قياسيا عالميا يوم أمس السبت بإصابة 349 ألفا بالفيروس خلال 24 ساعة، إلى جانب أكثر من 2700 حالة وفاة؛ مما جعل هذه الموجة تتجاوز المقاييس العالمية.