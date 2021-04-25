نائب وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب بشأن الدرجات والمنهج قبل امتحانات الغد

إبراهيم حسان

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أهمية الامتحانات التى تنطلق غدا للطلاب، قائلا: "الدرجة اللى هتجيبها هي المسئولة عن نجاحك، ولازم الطلاب يعرفوا من دلوقتى، خاصة وأن الامتحان ده هو الأخير للطلاب".

وقال حجازي، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة إكسترا نيوز، إنه كان يجب إصدار قرار الامتحانات بشكل مبكر حتى يجهز الطلاب لهذه الامتحانات، لاسيما وأن هناك طلاب كانوا يعولون على امتحانات مايو للحصول على درجات جيدة، مبينا: "لازم الطلاب تذاكر كويس لامتحان بكرة علشان كان فيه طلاب عاملين حسابهم يتشطروا فى امتحانات مايو، واللى راحيين بكرة الامتحان.. اللى هتمتحنه هيتوقف عليه حالتك".

وأشار إلى أن حصول الطلاب على 25% فى أى مادة سيعيد الامتحان مرة أخرى، متابعا: "بالنسبة للدرجات هيكون أولى وثانية ثانوي درجاتهم هتكون عل امتحان أبريل فقط، أما من 4 ابتدائى وحتى 2 إعدادى، ستكون درجاتهم على امتحان مارس وأبريل".

وأكمل الدكتور رضا حجازي فى رسالته للطلاب: "أنصح الطلاب يطلعوا على باقى المنهج اللى مش هيمتحنوا فيه وهما فى الإجازة، لأنه أفضل لهم".

وبالنسبة للمدارس الدولية قال: "المدارس الدولية مستمرة فى المنهج، وامتحاناتها تضعها المدارس تحت إشراف المديريات التعليمية، أما بالنسبة للحضور فهو اختيارى ولكن لا يزيد عن 3 أيام فى الأسبوع".

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لن تعقد امتحانات لصفوف النقل فى شهر مايو المقبل، وإجازة الصيف تبدأ بعد انتهاء اختبارات شهر أبريل الجارى والمقرر لها أن تنطلق غدا الإثنين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، أن تكون نهاية شهر أبريل الجارى هى نهاية العام الدراسى لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجارى فى أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة وبعد نهايتها تبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادى وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي.

ويتم استكمال العام الدراسى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.