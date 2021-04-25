مقتل 11مدنياً في مدينة استولى عليها متطرفون فى شمال شرق نيجيريا

وكالات

كشفت مصادر أمنية ومحلية في نيجيريا أن تنظيم داعش غرب إفريقيا قتلوا ما لا يقل عن 11 مدنياً في مدينة بشمال شرق نيجيريا بعدما استولوا عليها مؤخرا.

ونشر موقع مونت كارلو الفرنسي نقلا عن المسؤول المحلّي في مدينة جيدام (ولاية يوبي، شمال شرق) علي كولو كاشالا ، إنّ الإرهابيين وصلوا إلى المدينة على متن ثماني عربات مزوّدة بمدافع رشاشة قبيل حلول وقت الإفطار، واستولوا عليها، وأضاف "فقدنا 11 شخصاً في الغزو الإرهابي، والمسلّحون ما زالوا في المدينة".

من جهتهما قال اثنان من سكّان المدينة، إنّ المدنيين الأحد عشر قتلوا في قصف جوّي طال منزلين في المدينة ونفّذته مقاتلة تابعة للجيش النيجيري أثناء استهدافها الجهاديين.

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية أنه بحسب سكّان فقد دمّر الجهاديون غالبية أبراج الاتصالات في المدينة ونهبوا عدداً من المتاجر قبل أن يضرموا النار فيها، ولا يزالون في المدينة واستقدموا إليها تعزيزات.

وقال أحد هؤلاء السكان ويدعى باباغانا كياري "لا يزالون في المدينة، إنّهم يخيّمون تحت أشجار، وبعضهم نائم".

وبحسب سكّان فقد أغلق الجيش الطريق المؤدّي إلى خارج البلدة ومنع السكّان المذعورين من مغادرتها، ممّا دفع بالبعض منهم للتوجّه نحو الأدغال بينما استقلّ آخرون قوارب أقلّتهم إلى الضفّة الأخرى من النهر، وقال كاتشالا إنّ "مواطنينا يريدون مغادرة المدينة لكنّ الجيش يمنعهم من ذلك من دون أن يطرد المتمرّدين، الأمر الذي يعرّضهم للخطر".

ويعاني شمال شرق نيجيريا من أعمال عنف جهادية منذ أن شنّت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرّفة تمرّداً مسلّحاً في 2009.

وفي 2016 انشقّ تنظيم داعش في غرب أفريقيا عن بوكو حرام وأصبح يمثّل أكبر تهديد جهادي في نيجيريا، وأسفر الصراع منذ اندلاعه في 2009 عن مقتل أكثر من 36 ألف شخص وتهجير مليونين آخرين.