مقتل العشرات من عناصر طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن شرقى أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل العشرات من عناصر حركة طالبان فى إقليمى غزنى ولغمان شرقى أفغانستان، وقالت وزارة الدفاع - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد، إن قوات الأمن الأفغانية المدعومة بدعم جوى اشتبكت مع مسلحى طالبان فى عدد من المناطق بإقليمي غزنى ولغمان، ما أسفر عن مقتل 20 من مسلحى طالبان فى إقليم غازنى و12 آخرين فى إقليم لغمان، فيما أصيب ستة من عناصر حركة طالبان فى إقليم غازنى وتم تدمير أسلحتهم وذخائرهم على يد قوات الدفاع والأمن الأفغانية.
وذكرت الوزارة أن قوات الأمن والدفاع الأفغانية اكتشفت 37 عبوة ناسفة، تم تدمير عدد كبير من الأسلحة والذخيرة الخاصة بتنظيم طالبان، كما أحبطت القوات الأفغانية الخاصة محاولة تفجير سيارة مفخخة لطالبان فى ولاية قندهار، إذ خططت طالبان لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة فى منطقة بانجواى بإقليم قندهار مساء أمس السبت، إلا أن قوات الكوماندوز الأفغانية تمكنت من وقف الهجوم فى الوقت المناسب قبل أن يفجر انتحارى من طالبان السيارة المفخخة.
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد، مسؤولية حركة طالبان عن وقوع 62 تفجيرا، إضافة إلى 6 تفجيرات انتحارية على مدار الـ 11 يوما الماضية، ما أسفر عن مقتل 63 مدنيا وإصابة 180 آخرى، وذلك دون أى تعليق من جانب حركة طالبان.
وذكر بيان للوزارة - نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن من بين الضحايا نساء وأطفال، مشيرا إلى أن قوات الأمن تمكنت من قتل عدد من عناصر الحركة، بينهم قادة، ردا على هذه الهجمات.
وكان تقرير أممى صدر مؤخرا قد كشف عن مقتل 573 مدنيا وإصابة 1210 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، بزيادة قدرها 29 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
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