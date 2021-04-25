مقتل العشرات من عناصر طالبان خلال اشتباكات مع قوات الأمن شرقى أفغانستان

وذكر بيان للوزارة - نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن من بين الضحايا نساء وأطفال، مشيرا إلى أن قوات الأمن تمكنت من قتل عدد من عناصر الحركة، بينهم قادة، ردا على هذه الهجمات.

وكان تقرير أممى صدر مؤخرا قد كشف عن مقتل 573 مدنيا وإصابة 1210 آخرين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى، بزيادة قدرها 29 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.