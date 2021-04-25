مغارة على بابا.. مستريح أطفيح استولى على أموال الأيتام وهرب

كتب أحمد حسنى

مغارة على بابا.. أسرار وكواليس من داخل بئر الاحتيال، بعضها يتسم بالحزن والندم، وأخرى تكتسى بالفقر وفقدان أمل استعادة الحقوق، أبواب يفتحها "اليوم السابع" على مدار 30 حلقة يومية خلال شهر رمضان، يروى فيها ضحايا عمليات النصب، كيف ذهب شقى العمر ولم يعد أمل فى استثمار أموالهم لصناعة حياة أفضل، فوجدوا أن تلك الأحلام لم تعد إلا سرابا فى بئر الاحتيال.





"الحلقة الثالثة عشر"

وفى الحلقة الثالثة عشر من برنامج " مغارة على بابا"، تقول إحدى ضحايا مستريح أطفيح، أنها دفعت مبلغ 70 ألف جنيه حصيلة تعويض وفاة زوجها جراء حادث، موضحة أنها دفعت كل ما تملك للمستريح من أجل توفير معيشة لأبنائها الأيتام.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا خدت من حادثة جوزى 40 ألف جنيه، وعملت جميعة 20 ألف جنيه، ودفعتهم للمستريح عشان معايا 5 أطفال أيتام، أنا مش مسامحة لأى حد، قالولى متخافيش الفلوس مضمونة، عملت فيه بلاغ أنا بس عايزة فلوسى مش عايزة حاجة تانية".