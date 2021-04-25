مصرع فلاح فى تصادم وسقوط سيارتين بترعة بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

لقي فلاح مصرعه تصادف وجوده بجانب الطريق حال تصادم سيارتين على طريق منية النصر بمحافظة الدقهلية وسقوطهما داخل ترعة، وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه منية النصر من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة بالترعة الموازية لطريق منية النصر المنزلة، أمام قرية الطاهرى دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم د س ج 5941 جامبو محملة بمواسير، ويخرج منها بروز قيادة المدعو سمير ع 60 سنة سائق ومقيم قرية برمبال الجديدة بدائرة المركز باتجاه منية النصر، والسياره رقم د ل ، 8725 بيك اب قياده المدعو الصاوي ا 52سنه سائق ومقيم في قرية البجلات دائره المركز اتجاه المنزله.

وتبين أن سبب الحادث هو اختلال عجله القياده بيد السياره الأولى واصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة مما أدى إلى سقوط بمياه الترعة المشار إليها، وتم استخراج السياره وقائدها بدون اصابات نجم عن ذلك وفاه المدعو سمير ف أ 50 سنه فلاح ومقيم قريه الطاهري دائره مركز منيه النصر، تصادف وقوفه على جانب الطريق، نتيجه اصطدام بروز السيارة الأولى به، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى منيه النصر المركزي، وبسؤال قائد السيارتان تبادل للاتهامات فيما بينهم، بسؤال شقيق المتوفي علام ا ع 45سنه فلاح ومقيم بذات القريه التهم قائد السياره الأولى بالتسبب في وفاه شقيقه.

وورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاه هبوط حاد في الدوره الدموية والتنفسية ونزيف داخلي بالمخ نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب، ولاتوجد شبهة جنائية، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 3,625 سنه 2021 جناح مركز منيه النصر وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.